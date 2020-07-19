Надул всех: сибиряков рассмешил фальшивый улов рыбака
Новосибирцев рассмешил надувной улов рыбака. Фото появилось в социальных сетях, в группе «Рыбалка в Новосибирске».
— Поймал на острове Кудряш, — пишет автор снимка.
На кадре видно, что сибиряк держит в руках огромную рыбу. У нее золотого цвета чешуя и мокрые плавники. Якобы ее только-только вытащили из воды.
Опытные рыбаки сразу раскусили шутника и поняли, что это надувная подушка. Ну не может только пойманная добыча так ярко выглядеть и поблескивать на солнце.
— Принцип поймал- поспи.
— На опарыша ловил?
— Отпусти, она же краснокнижная, — пишут сибиряки в комментариях.
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ИСТОЧНИК KP.RU