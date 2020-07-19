Надул всех: сибиряков рассмешил фальшивый улов рыбака

19 Июль 2020 2020-07-19T07:44:42+03:00

Как вам такая рыбка? Фото: группа «Рыбалка в Новосибирске».

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Новосибирцев рассмешил надувной улов рыбака. Фото появилось в социальных сетях, в группе «Рыбалка в Новосибирске».

— Поймал на острове Кудряш, — пишет автор снимка.

На кадре видно, что сибиряк держит в руках огромную рыбу. У нее золотого цвета чешуя и мокрые плавники. Якобы ее только-только вытащили из воды.

Опытные рыбаки сразу раскусили шутника и поняли, что это надувная подушка. Ну не может только пойманная добыча так ярко выглядеть и поблескивать на солнце.

— Принцип поймал- поспи.

— На опарыша ловил?

— Отпусти, она же краснокнижная, — пишут сибиряки в комментариях.

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