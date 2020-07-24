За информацию об особенном мальчике, пропавшем в Новосибирске, объявили вознаграждение

24 Июль 2020 2020-07-24T11:36:05+03:00

Деньги дадут тем, кто поможет с поисками

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За информацию о пропавшем 14-летнем Олеге Иванове объявили вознаграждение. Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

— Денежное вознаграждение получат граждане только за ту информацию, которая поможет установить местонахождение ребенка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всем, кто знает, где находится мальчик, просьба сообщить в следственное управление по телефону 8-383-203-57-39 или в полицию по телефонам: 8-383-266-02-02, 232-17-70, 8-913-784-2062.

Дачников с участками в районе ТЭЦ-5, поселка Раздольный и Золоотвале просят проверить, не прячется ли ребенок где-нибудь у них.

Напомним, 14-летний мальчик с аутизмом пропал 1 июля в лесу возле улицы Зеленодолинская. Там он гулял с отцом. Подросток имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей и не ориентируется на местности. Воспитатель мальчика предположила, что он мог пойти пешком домой в Калининский район.

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