Воспитатель особенного мальчика, пропавшего 10 дней назад в Новосибирске, рассказала, где его искать

10 Июль 2020 2020-07-10T09:43:24+03:00

Воспитатель особенного ребенка, пропавшего 1 июля, предлагает поискать его у дома, совсем в другом районе города. Фото: «Лиза Алерт»

Женщина утверждает, что такие дети, как Олег Иванов, привыкают к одному месту, а новое вызывает стресс

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В Новосибирске уже 10 дней ищут 14-летнего Олега Иванова. Мальчик с аутизмом пропал во время прогулки с отцом в Октябрьском районе. Его ищут следователи, полицейские, спасатели и волонтеры. В ход пустили вертолет и кинологов. Но пока результата нет.

Воспитатель специальной группы детского сада, которую два года посещал подросток, рассказала, что он мог отправиться домой. Стоит отметить, что семья мальчика живет в Калининский район. Между местом, где он исчез и домом, приличное расстояние.

— Когда я услышала, что его видели 2 июля в районе «Сибирской ярмарки», якобы он шел по направлению к улице Северной, поняла, что он мог пойти домой. И вот почему. Такие дети, как Олег, привыкают к одному месту, к одним вещам, к одним людям, для них что-то новое может вызвать стресс, агрессию, — рассказала КП-Новосибирск воспитатель Олега Иванова.

Мы спросили у поисковиков, были ли свидетельства от очевидцев о том, что подростка видели в Калининском районе.

— Из города у нас было 24 сообщения о том, что мальчика видели на улице, в том числе и в Калининском районе и площади Калинина. Мы все проверили, в том числе камеры видеонаблюдения, это не он, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, подросток пропал 1 июля. У мальчика аутизм. Он боится людей и плохо разговаривает. Папа учил его ориентироваться в городе, поэтому они часто гуляли в разных районах Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU