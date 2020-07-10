Воспитатель особенного мальчика, пропавшего 10 дней назад в Новосибирске, рассказала, где его искать
В Новосибирске уже 10 дней ищут 14-летнего Олега Иванова. Мальчик с аутизмом пропал во время прогулки с отцом в Октябрьском районе. Его ищут следователи, полицейские, спасатели и волонтеры. В ход пустили вертолет и кинологов. Но пока результата нет.
Воспитатель специальной группы детского сада, которую два года посещал подросток, рассказала, что он мог отправиться домой. Стоит отметить, что семья мальчика живет в Калининский район. Между местом, где он исчез и домом, приличное расстояние.
— Когда я услышала, что его видели 2 июля в районе «Сибирской ярмарки», якобы он шел по направлению к улице Северной, поняла, что он мог пойти домой. И вот почему. Такие дети, как Олег, привыкают к одному месту, к одним вещам, к одним людям, для них что-то новое может вызвать стресс, агрессию, — рассказала КП-Новосибирск воспитатель Олега Иванова.
Мы спросили у поисковиков, были ли свидетельства от очевидцев о том, что подростка видели в Калининском районе.
— Из города у нас было 24 сообщения о том, что мальчика видели на улице, в том числе и в Калининском районе и площади Калинина. Мы все проверили, в том числе камеры видеонаблюдения, это не он, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, подросток пропал 1 июля. У мальчика аутизм. Он боится людей и плохо разговаривает. Папа учил его ориентироваться в городе, поэтому они часто гуляли в разных районах Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU