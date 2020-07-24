В Новосибирске завершены поиски 17-летней девочки, сбежавшей из дома с парнем

24 Июль 2020 2020-07-24T09:37:09+03:00

Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

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В пятницу, 24 июля, стала известна судьба пропавшей 19 июля 17-летней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Найден. Жива! — написали поисковики у себя в группе в соцсети.

Источник КП-Новосибирск рассказал, что девочка в течение того времени, что ее искали, появлялась дома, брала вещи и снова уходила. В квартире она бывала, пока там не было родителей.

Напомним, 17-летнюю девочку искали пять дней. КП-Новосибирск писала, что девочка общается с мальчиком, ее мама против их дружбы, неоднократно увозила от него свою дочь, запрещала общаться. Сестра-близнец, с которой у девочки доверительные отношения, предположила, что они могут быть вместе. Поисковики сообщали, что девочка могла уехать в другой город.

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ИСТОЧНИК KP.RU