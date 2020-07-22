2020-07-22T08:37:24+03:00
Общество

«Мама против их общения»: в Новосибирске школьница сбежала из дома вместе со своим парнем

Влюбленные могут находиться в другом городе
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске пропала школьница. Фото: «Лиза Алерт»В Новосибирске пропала школьница. Фото: «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 17-летнюю Татьяну Осипову. Она пропала 19 июля.

— Девочка ушла из дома, пока не было родителей. Предполагаем, что она могла уехать в другой город, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры.

Родители написали заявление в полицию.

Как стало известно КП-Новосибирск от источника в силовых структурах , школьница могла сбежать со своим парнем.

— Девочка общается с мальчиком, ее мама против их дружбы, неоднократно увозила от него свою дочь, запрещала общаться. Скорее всего, они вместе. У нее есть сестра близнец, она также считает, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Приметы пропавшей девочки: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с осветленными прядями ниже плеч, глаза голубые.

Школьница была одета в черную футболку, бежевые шорты и розовые кроссовки.

Особая примета: носит брекеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13 024 рубля в месяц, чтобы переехать в жилой комплекс возле площади К. Маркса
В Бердске от коронавируса умер первый пациент
«Мама против их общения»: в Новосибирске школьница сбежала из дома вместе со своим парнем
Отменят ли День ВМФ 26 июля 2020 года в Новосибирске из-за коронавируса?
Еще 113 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8,5 тысяч человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человек: что о них известно
Новосибирцы делят рекордный урожай грибов в лесу с медведями
Детские площадки на Киевской улице Новосибирска отремонтируют по гарантии
Суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть телеведущего Антона Лучанского
Под Новосибирском 11-летние мальчики угнали два автомобиля за один день
Сибиряк выловил рыб на 110 тысяч рублей: ему грозит два года тюрьмы
Стало известно, чье имя написано на руке таинственно исчезнувшего сибиряка
«Как тебе не стыдно, Костя»: в Новосибирске спящий медведь смутил посетителей зоопарка своей позой