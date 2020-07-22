«Мама против их общения»: в Новосибирске школьница сбежала из дома вместе со своим парнем
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 17-летнюю Татьяну Осипову. Она пропала 19 июля.
— Девочка ушла из дома, пока не было родителей. Предполагаем, что она могла уехать в другой город, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры.
Родители написали заявление в полицию.
Как стало известно КП-Новосибирск от источника в силовых структурах , школьница могла сбежать со своим парнем.
— Девочка общается с мальчиком, ее мама против их дружбы, неоднократно увозила от него свою дочь, запрещала общаться. Скорее всего, они вместе. У нее есть сестра близнец, она также считает, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Приметы пропавшей девочки: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с осветленными прядями ниже плеч, глаза голубые.
Школьница была одета в черную футболку, бежевые шорты и розовые кроссовки.
Особая примета: носит брекеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU