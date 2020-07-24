2020-07-24T07:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 105 человек: выздоровело больше

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 105 человек.За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 105 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В пятницу, 24 июля, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за сутки коронавирусом обнаружили еще у 105 человек, при этом выздоровели 117 пациентов, скончались 6 человек.

— С начала эпидемии в регионе выявлено 8 616 случаев заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 520 детей, выздоровели 6 615 пациентов, скончались 190 человек, — рассказали в оперштабе.

В реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

В минздраве отметили, что в регионе сохраняется положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Тяжелых пациентов стало меньше.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, до сентября будут закрыты кинотеатры, отменены массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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