Что происходит с коронавирусом в Новосибирске: тяжелых пациентов становится меньше
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию с коронавирусом регионе. Как отмечает Хальзов, в регионе наметилась положительная динамика в борьбе с COVID-19.
— Мы уже третью неделю фиксируем положительную тенденцию: тяжелых пациентов стало меньше, это позволяет быстрее выписывать пациентов, а также получать больше пространства для маневра в нашем коечном фонде. Благодаря этому мы перевели тяжелых пациентов из районов в стационары Новосибирска. Мы не планируем открывать дополнительный коечный фонд, — сообщил Константин Хальзов.
Но режим повышенной готовности по-прежнему никто не отменял. Ограничительные меры необходимы для того, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 8 511 человек, выздоровели 6 498 пациентов, умерли 184 человека. В основном это пожилые люди.
Напомним, КП-Новосибсирк уже писала про то, что математики предсказали печальный рекорд: в сутки в регионе будет умирать от коронавируса по 8 человек. Они объяснили, почему это закономерно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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