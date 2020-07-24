2020-07-24T06:49:33+03:00
Происшествия

Новосибирские спасатели обнаружили маму с 9-летним сыном в Оби

Сибирячка с ребенком едва не утонули, их отнесло течением от берега
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирские спасатели спасли тонущих на Оби маму с ребенком. Фото: МАССНовосибирские спасатели спасли тонущих на Оби маму с ребенком. Фото: МАСС
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Новосибирские спасатели обнаружили в реке Обь тонущих маму с 9-летним сыном. Семью унесло от берега течением. Об этом рассказали в МАСС.

— 23 июля около 19.00 часов в Заельцовском районе Новосибирска в районе пескобазы замечены на воде 2 человека, которых уносит течением. Женщина 1978 года рождения и ребенок 2011 года рождения подняты из воды на борт катера, доставлены на берег, — сообщили в МАСС.

В медицинской помощи мама с ребенком не нуждалась. Спасатели провели с ней профилактическую беседу.

Напомним, на этой недели в Первомайском районе Новосибирска произошла трагедия, которая потрясла весь город. Мама с двумя детьми отправилась на озеро кормить уток. Ее сын упал в воду, сибирячка кинулась его спасать, но так как берег был обрывистый и не за что было зацепиться, они оба утонули. Это произошло на глазах годовалой девочки, которая в это время сидела на берегу.

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Трагедия случилась на глазах годовалой девочки — она оставалась на берегу, пока ее родные пытались спастись из воды. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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