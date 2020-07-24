«Покажи малышку»: сибирячка сняла трогательное видео, как зеленая мартышка прячет новорожденного детеныша

24 Июль 2020 2020-07-24T04:31:46+03:00

Мама с ребенком пыталась уединиться от глаз посетителей зоопарка, но у нее это никак не получалось

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Новосибирский фотограф Анна Новикова вновь подловила в объектив своей камеры трогательный момент из мира животных. На этот раз героями ее ролика стали зеленые мартышки. У них буквально на днях появился еще один малыш.

Мама не хотела показывать посетителям зоопарка детеныша: она прятала пыталась уединиться, чтобы приласкать малыша.

— Покажи, малышку, — просит за кадром Анна.

Но мама-мартышка непреклонно. Вдруг к забору вольера подскочил повзрослевший братик или сестренка, он вовсе закрыл своим телом обзор в вольере.

Напомним, недавно Анна Новикова сняла подросших щенков кустарных собак на прогулке. Месяц назад у пары Боба и Маны родились два детеныша. Малыши подросли и им разрешили гулять. В объектив камеры сибирячки попал забавный момент, как родители загоняют детей в домик с прогулки.

В новосибирском зоопарке у зеленой мартышки родился детеныш: мама его прячет.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

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ИСТОЧНИК KP.RU