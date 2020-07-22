2020-07-22T11:10:42+03:00
Общество

«Мама в домик уносит, а они убегают»: сибирячка сняла трогательное видео прогулки кустарниковых собак с детенышами

Малыши появились в новосибирском зоопарке месяц назад
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В новосибирском зоопарке месяц назад родились детеныши кустарниковых собак. Фото: Е. ЧерненкоВ новосибирском зоопарке месяц назад родились детеныши кустарниковых собак. Фото: Е. Черненко
Изменить размер текста:

В объектив фотоаппарата Анны Новиковой попал забавный момент с прогулки кустарниковых собак. Месяц назад у пары Боба и Маны родились два детеныша. Малыши подросли и им разрешили гулять.

— . В первое время родители оберегали их от посторонних глаз. Период новорожденности у многих видов — это всегда особое время, когда лучше не тревожить родителей и детенышей, — рассказали в зоопарке.

Ветеринары уже определили пол малышей. Оба щенка — самки.

Кстати, папы у кустарниковых собак — отличные няньки. Боб очень рад потомству, он заботится и о дочках, и о Мане. Сейчас настало время знакомить щенков с взрослой едой, и родители носят им в домик небольшие кусочки мяса. Детеныши уже интересуются тем, что происходит за пределами их уютного домика. Они все чаще выходят на прогулку.

Родители трогательно заботятся о потомстве. Фото: Е.Черненко

Родители трогательно заботятся о потомстве. Фото: Е.Черненко

Посетителей умилило, как родители заботятся о малышах.

— Такие милые! Мама в домик уносит, а они убегают, — написали в комментариях под видео они.

Вольер кустарниковых собак расположен рядом с павильоном «Тропический мир».

Кустарниковые собаки содержатся в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Первые детеныши родились в 2017 году. Эти животные редки и в природе, и в зоологических парках. Кустарниковая собака обитаем на территории Центрально и Южной Америки. Держится около воды. На лапах есть перепонки, что вместе с особенностями телосложения делает ее одной из самых необычных собак в мире.

Новосибирский фотограф сняла трогательное видео с прогулки кустарниковых собак .Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области: что это значит, сколько продлится
Отмена режима самоизоляции в Новосибирске: что теперь можно, как власти помогут сибирякам
«Мама в домик уносит, а они убегают»: сибирячка сняла трогательное видео прогулки кустарниковых собак с детенышами
Поиски новосибирца с именем дочки на руке завершены
В Новосибирске мотоциклист врезался в «Жигули»: момент столкновения попал на видео
13 024 рубля в месяц, чтобы переехать в жилой комплекс возле площади К. Маркса
В Бердске от коронавируса умер первый пациент
«Мама против их общения»: в Новосибирске школьница сбежала из дома вместе со своим парнем
Отменят ли День ВМФ 26 июля 2020 года в Новосибирске из-за коронавируса?
Еще 113 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8,5 тысяч человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человек: что о них известно
Новосибирцы делят рекордный урожай грибов в лесу с медведями
Детские площадки на Киевской улице Новосибирска отремонтируют по гарантии
Суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть телеведущего Антона Лучанского
Под Новосибирском 11-летние мальчики угнали два автомобиля за один день
Сибиряк выловил рыб на 110 тысяч рублей: ему грозит два года тюрьмы
Стало известно, чье имя написано на руке таинственно исчезнувшего сибиряка
«Как тебе не стыдно, Костя»: в Новосибирске спящий медведь смутил посетителей зоопарка своей позой