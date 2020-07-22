«Мама в домик уносит, а они убегают»: сибирячка сняла трогательное видео прогулки кустарниковых собак с детенышами

22 Июль 2020 2020-07-22T11:10:42+03:00

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В объектив фотоаппарата Анны Новиковой попал забавный момент с прогулки кустарниковых собак. Месяц назад у пары Боба и Маны родились два детеныша. Малыши подросли и им разрешили гулять.

— . В первое время родители оберегали их от посторонних глаз. Период новорожденности у многих видов — это всегда особое время, когда лучше не тревожить родителей и детенышей, — рассказали в зоопарке.

Ветеринары уже определили пол малышей. Оба щенка — самки.

Кстати, папы у кустарниковых собак — отличные няньки. Боб очень рад потомству, он заботится и о дочках, и о Мане. Сейчас настало время знакомить щенков с взрослой едой, и родители носят им в домик небольшие кусочки мяса. Детеныши уже интересуются тем, что происходит за пределами их уютного домика. Они все чаще выходят на прогулку.

Родители трогательно заботятся о потомстве. Фото: Е.Черненко

Посетителей умилило, как родители заботятся о малышах.

— Такие милые! Мама в домик уносит, а они убегают, — написали в комментариях под видео они.

Вольер кустарниковых собак расположен рядом с павильоном «Тропический мир».

Кустарниковые собаки содержатся в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Первые детеныши родились в 2017 году. Эти животные редки и в природе, и в зоологических парках. Кустарниковая собака обитаем на территории Центрально и Южной Америки. Держится около воды. На лапах есть перепонки, что вместе с особенностями телосложения делает ее одной из самых необычных собак в мире.

Новосибирский фотограф сняла трогательное видео с прогулки кустарниковых собак .Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

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