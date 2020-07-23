В Новосибирске врачи психбольницы обокрали пациентов почти на 2 миллиона
В Новосибирске врачи психиатрической больницы № 3 сняли с банковских счетов трех своих пациентов 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— Во время прокурорской проверки был установлено, что с счетов пациентов похитили деньги. По постановлению прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении медперсонала. Прокурор Дзержинского района подал в суд иски по защите прав потерпевших, которые не могут защищать свои права самостоятельно из-за болезней, — сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Иски прикреплены к материалам уголовного дела — суд рассмотрит их при вынесении приговора.
Напомним, ранее сообщалось, что у трех пациентов и врача этой же больницы в мае и июне обнаружили коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU