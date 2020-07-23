2020-07-23T18:32:57+03:00
Общество

В Новосибирске врачи психбольницы обокрали пациентов почти на 2 миллиона

Теперь медперсонал пойдет под суд
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Защитой прав пациентов занимается прокуратура - она подала иски в суд.Защитой прав пациентов занимается прокуратура - она подала иски в суд.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске врачи психиатрической больницы № 3 сняли с банковских счетов трех своих пациентов 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Во время прокурорской проверки был установлено, что с счетов пациентов похитили деньги. По постановлению прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении медперсонала. Прокурор Дзержинского района подал в суд иски по защите прав потерпевших, которые не могут защищать свои права самостоятельно из-за болезней, — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Иски прикреплены к материалам уголовного дела — суд рассмотрит их при вынесении приговора.

Напомним, ранее сообщалось, что у трех пациентов и врача этой же больницы в мае и июне обнаружили коронавирус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В психиатрической больнице вспышка коронавируса: в минздраве объяснили, что такое

Информацию о вспышке о министерстве опровергли (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не взял денег, пошел на трассу»: в Новосибирске ищут 72-летнего красноярца в зеленой ветровке
В Новосибирске врачи психбольницы обокрали пациентов почти на 2 миллиона
«Дым видно даже из города»: под Новосибирском загорелась свалка
Караканскому бору присвоят статус природного парка
Новосибирская блогерша, хайпанувшая на фоне горящего поля, рассказала, кто его поджег
Жители Новосибирской области стали легче переносить коронавирус
«Сели в самолет и всех покрыли матом»: суд оштрафовал двух сибиряков-дебоширов
«Встретил жену — и задача вмиг решилась»: старожил Академгородка рассказала о жизни Михаила Лаврентьева
«Мне очень страшно»: квартиру сибирячки атаковали осы
«Маюш, иди на ручки»: видео спасения собаки из колодца растрогало соцсети
«Мы победили!»: двойняшки, которых хотела забрать мать-наркоманка, остались с приемной семьей
Новосибирцев могут посадить на 8 лет за то, что торговали краснокнижной рыбой
«А мне стесняться нечего»: блогерша в купальнике позабавила посетителей супермаркета
Бронирование почтовой ячейки стало доступным через приложение в Новосибирской области
«Дочка слабеет с каждым днем»: родители девочки с редким генетическим заболеванием подали в суд на Минздрав
Под Новосибирском пожарные залезли в окно к пенсионерке, чтобы выключить духовку
Стали известны подробности гибели новосибирца на Димитровском мосту
Еще 110 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 8,5 тысяч человек
Накрашенный парень в юбке показал чувственный танец посреди пустыни
В Новосибирской области от коронавируса умерли 5 человек: что о них известно
В Новосибирске с Димитровского моста упал человек: об этом сообщают очевидцы