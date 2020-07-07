В психиатрической больнице вспышка коронавируса: в минздраве объяснили, что случилось

7 Июль 2020 2020-07-07T08:47:14+03:00

Пациенты и работник больницы действительно заболевали, но больше месяца назад. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Новосибирске в клинической психиатрической больнице № 3 пятеро человек переболели коронавирусом. Об этом КП-Новосибирск сообщили в министерстве здравоохранения области.

— Коронавирус был обнаружен у четырех пациентов и одного работника психиатрической больницы № 3 в Новосибирске. Вспышки заболевания нет. Трое пациентов заболели в мае, один — в начале июня. Сотрудник больницы заразился в другом месте, с этими пациентами не контактировал. Так что все уже давно прошли лечение в других учреждениях и выздоровели, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, в июне заразилась коронавирусом одна из медсестер Центральной городской больницы в Искитиме. К сожалению, женщина не перенесла заболевания и умерла.

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ИСТОЧНИК KP.RU