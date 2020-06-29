«Врачи не давали шансов»: от коронавируса умерла 39-летняя медсестра из Искитима

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:19:30+03:00

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В Новосибирской области от коронавируса умер еще один медик. Медицинская сестра из Искитима Ирина Антюхина, которая работала в ковидной бригаде при Центральной городской больнице, скончалась в возрасте 39-лет. О том, как женщина боролась с болезнью, КП-Новосибирск рассказали ее родственники.

— Она начала работать в этой бригаде практически сразу же, как только она образовалась. Мы думаем, что именно там она и подхватила коронавирус. Плохо себя почувствовала Ира примерно в начале июня. У нее появился кашель, поднялась температура. Сначала она лечилась дома, а потом уже легла в больницу. Надо сказать, у нее была астма и сахарный диабет, возможно, это тоже как-то повлияло на то, что начались осложнения, — рассказала КП-Новосибирск тетя Ирины Антюхиной. — Тест на коронавирус у нее взяли, но положительный результат он показал только с третьего раза. Она сначала лежала в палате, но когда ей стало хуже, ее перевели в реанимацию. Еще какое-то время она поддерживала связь с родными: говорить ей было трудно, и она писала сообщения дочке, маме. А потом перестала — стало совсем плохо. Ее перевели на ИВЛ. Врачи уже говорили нам, что, по сути, у нее уже не было шансов выжить… Уже 25 июня ее не стало.

По словам тети Ирина, у нее осталась 17-летняя дочка, которую теперь возьмут под опеку другие родственники. Пока женщина лечилась дома, она контактировала с дочерью. У девочки уже взяли все необходимые анализы, карантинный период дома она уже провела.

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ИСТОЧНИК KP.RU