В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 107 человек

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:35:59+03:00

За сутки коронавирус обнаружили у 107 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

При этом из инфекционного госпиталя выписали 24 пациента

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В понедельник, 29 июня, стало известно, что за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 107 человек, из инфекционного госпиталя выписали 24 пациента. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— В регионе зарегистрировано 5 876 случаев инфицирования СOVID-19, в том числе у 361 ребенка, выздоровели 3 392 пациента, — рассказали в оперштабе.

К сожалению, 93 человек умерли от коронавируса. За сутки стало известно, что еще двое мужчин скончались в инфекционном госпитале: одному было 66 лет, другому — 71 год.

В реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 22 пациента.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничительные меры продлили до августа. Но разрешили работать магазинам с отдельным входом, зоопарку и музеям. Кафе и торговые центры закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU