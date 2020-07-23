Новосибирская блогерша, хайпанувшая на фоне горящего поля, рассказала, кто его поджег
Блогерша из Новосибирска, которая позировала на фоне горящего поля, выпустила видео. В нем она объяснила, что произошло в тот день в апреле и кто все-таки поджег траву.
— В один жаркий день я пошла с родителями в магазин возле дома. Как только мы вышли из подъезда, мой взор сразу упал на это прекрасное горящее поле. А как мне было известно, его специально жгли — это был сухостой и его нужно было выжигать каждый год. Там даже леса не было. Я попросила своего отчима сделать фото на фоне горящего поля. Он сначала не хотел, назвал меня мародером, а потом согласился. Фото я, по простоте душевной, залила в «Инстаграм». Я всегда стараюсь придумать подпись к фотке, которая не будет отражать действительность, а будет, скорее, являться рофлом (шуткой – прим.ред.), — говорит на видео Таня Муркина.
К сожалению, по словам Муркиной, люди не поняли, что она шутит. После публикации в СМИ ее профиль в «Инстаграме» заблокировали, но по другой причине.
— Все не из-за фотки, а из-за того, что я написала в профиле, будто мне 12 лет, а «Инстаграмом» можно пользоваться только с 13. Люди этому поверили, — сказала блогерша.
Но несмотря на то, что ее страницу удалили, девушка создала новую и продолжает выпускать провокационные посты.
Таня Муркина записала разоблачительное видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU