«Маюш, иди на ручки»: видео спасения собаки из колодца растрогало соцсети

23 Июль 2020 2020-07-23T12:26:06+03:00

Собачку по кличке Мае вытащили из колодца спасатели. Фото: стоп-кадр

Хозяйка успокаивала питомицу, пока ее доставили из западни

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В Ленинском районе Новосибирска на улице Дюканова в открытый канализационный люк провались собака. С ней гуляла хозяйка днем 22 июля. Сибирячка тут же позвонила спасателям.

— В 14-00 спасатели службы МАСС выехали место и с помощью альпинистского снаряжения, средств индивидуальной защиты органов дыхания и штатива-треноги с лебедкой спустились в колодец, — сообщили спасатели МАСС,

Они несколько минут звали собаку, но та испугалась и не хотела идти им в руки. Помогала хозяйка, она ласково подзывала свою питомицу.

— Маюш, иди к дяде на ручки! Иди, моя девочка! — подбадривала она.

В итоге белую пушистую собачку вытащили невредимой и отдали хозяйке. После этого спасатели оградили опасный участок и закрыли колодец подручными средствами. Также сообщили об открытом колодце в контролирующие органы.

Напомним, собаки нередко проваливались в колодцы в Новосибирске. 8 июля в открытый люк угодил пес, гуляющий без поводка.

Подъем собаки из колодца.

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ИСТОЧНИК KP.RU