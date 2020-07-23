«Маюш, иди на ручки»: видео спасения собаки из колодца растрогало соцсети
В Ленинском районе Новосибирска на улице Дюканова в открытый канализационный люк провались собака. С ней гуляла хозяйка днем 22 июля. Сибирячка тут же позвонила спасателям.
— В 14-00 спасатели службы МАСС выехали место и с помощью альпинистского снаряжения, средств индивидуальной защиты органов дыхания и штатива-треноги с лебедкой спустились в колодец, — сообщили спасатели МАСС,
Они несколько минут звали собаку, но та испугалась и не хотела идти им в руки. Помогала хозяйка, она ласково подзывала свою питомицу.
— Маюш, иди к дяде на ручки! Иди, моя девочка! — подбадривала она.
В итоге белую пушистую собачку вытащили невредимой и отдали хозяйке. После этого спасатели оградили опасный участок и закрыли колодец подручными средствами. Также сообщили об открытом колодце в контролирующие органы.
Напомним, собаки нередко проваливались в колодцы в Новосибирске. 8 июля в открытый люк угодил пес, гуляющий без поводка.
Подъем собаки из колодца.
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ИСТОЧНИК KP.RU