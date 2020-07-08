2020-07-08T10:16:19+03:00
Общество

«Ушел в кусты и пропал»: пес на прогулке провалился в колодец глубиной 3 метра

Хозяйка животного вызвала спасателей
Надежда РЫЖКИНА
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Собака провалилась в колодец, спрятанный за кустами. Фото: спасатели МАСС.Собака провалилась в колодец, спрятанный за кустами. Фото: спасатели МАСС.
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В Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева в открытый колодец провалилась собака. Ее выгуливала днем 7 июля 51-летняя хозяйка. Сибирячка отпустила пса погулять во дворе дома без поводка, но внезапно ее питомец исчез в яме.

— В 12:45 спасатели МАСС выезжали для оказания помощи женщине, у которой собака упала в трехметровый колодец. В какой-то момент собака упала в колодец, спрятанный среди кустов. Спасатели спустились в колодец и подняли животное на поверхность, после чего передали хозяйке., — рассказали спасатели МАСС.

Спасенного питомца передали хозяйке. Фото: спасатели МАСС.

Спасенного питомца передали хозяйке. Фото: спасатели МАСС.

Собаку передали хозяйке — она поблагодарила отряд за спасение питомца. Спасатели напомнили, что выгуливать животных нужно на поводке.

Такие случаи происходят не первый раз: 14 июня в Советском районе в открытый погреб провалился мопс, пока был на прогулке без поводка. Доставать его тоже пришлось спасателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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