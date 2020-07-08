«Ушел в кусты и пропал»: пес на прогулке провалился в колодец глубиной 3 метра
В Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева в открытый колодец провалилась собака. Ее выгуливала днем 7 июля 51-летняя хозяйка. Сибирячка отпустила пса погулять во дворе дома без поводка, но внезапно ее питомец исчез в яме.
— В 12:45 спасатели МАСС выезжали для оказания помощи женщине, у которой собака упала в трехметровый колодец. В какой-то момент собака упала в колодец, спрятанный среди кустов. Спасатели спустились в колодец и подняли животное на поверхность, после чего передали хозяйке., — рассказали спасатели МАСС.
Спасенного питомца передали хозяйке. Фото: спасатели МАСС.
Собаку передали хозяйке — она поблагодарила отряд за спасение питомца. Спасатели напомнили, что выгуливать животных нужно на поводке.
Такие случаи происходят не первый раз: 14 июня в Советском районе в открытый погреб провалился мопс, пока был на прогулке без поводка. Доставать его тоже пришлось спасателям.
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ИСТОЧНИК KP.RU