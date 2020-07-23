2020-07-23T11:02:10+03:00
Общество

«А мне стесняться нечего»: блогерша в купальнике позабавила посетителей супермаркета

На хайп она решилась ради батла, который устроила сибирячка Софья Савенкова
Александра Сударь
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Блогерша из Таганрога хайпанула в супермаркете ради батла с сибирячкой. Фото: стоп-кадрБлогерша из Таганрога хайпанула в супермаркете ради батла с сибирячкой. Фото: стоп-кадр
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Блогерша из Таганрога по имени Настя хайпанула в супермаркете: она пришла в магазин в откровенном купальнике, но не за покупками. Девушка легла на пол и делала вид будто загорает на пляже.

Ее не смущали удивленные взгляды покупателей. Девушка призналась КП-Новосибирск, что у нее не было ни капли стеснения, напротив, на полу в супермаркете она чувствовала себя комфортно, как дома. Говорит, успела хорошенько отдохнуть, пока не пришел охранник.

— Я хотела принять участие в батле блогера из Новосибирска Софьи Савенковой. Нужно было придумать креативный ролик. Вот в голове вдруг появилась такая идея. Вы не представляете, какая для нашего города редкость увидеть пранк подобного рода. Реакция у каждого была разная: кто-то фотографировал, кто-то проходил мимо, будто так и должно быть, а бабушка подумала, что мне плохо, - рассказала КП-Новосибирск Настя.

По словам, Насти Софья Савенкова заряжает Настю энергией, она всегда хотела быть такой же экстремалкой, как она.

— В Сочи все так ходят, причем даже там, где моря нет, — отрегировали подписчики Насти.

— Ну ты вообще, борзая.

— Я бы долго смеялась, если бы кто-то вместо охраны вызвали психушку

Кстати, сибирячка Софья Савенкова не оставила без внимания смелую девушку, она показал ее ролик в своих сторис в Инстаграме.

Напомним, Софья Савенкова и сама не раз устраивала хайп. Так, например, молодая мама облилась молоком на морозе. В соцсети ролик вызвал бурную реакцию.

Блогерша из Таганрога хайпанула в супермаркете ради батла с сибирячкой.instakart_stasy

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ИСТОЧНИК KP.RU

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