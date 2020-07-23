Стали известны подробности гибели новосибирца на Димитровском мосту
В четверг, 23 июля, на Димитровском мосту погиб 56-летний новосибирец. Его обнаружили на дороге, которая проходит под мостом. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы, на чьих глазах все произошло.
— Мы в это время ехали по Димитровскому мосту. На наших глазах мужчина, которому на вид было 45-50 лет покончил жизнь самоубийством. Мы не сразу поняли, жив ли он, так как смотрели с моста. Мы вызвали «скорую». Это произошло примерно около 11 часов, — рассказала КП-Новосибирск очевидица Мария.
Врачи «скорой», которых вызвали очевидцы, констатировали смерть сибиряка.
Врачи констатировали смерть мужчины. Фото: «Инцидент Новосибирск»
— Мужчина погиб, — рассказала КП-Новосибирск главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU