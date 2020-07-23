2020-07-23T09:29:28+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели новосибирца на Димитровском мосту

Об этом рассказали очевидцы, на чьих глазах все произошло, и врачи «скорой»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Очевидцы рассказали подробности гибели мужчины на Димитровском мосту. Фото: «Инцидент Новосибирск»Очевидцы рассказали подробности гибели мужчины на Димитровском мосту. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В четверг, 23 июля, на Димитровском мосту погиб 56-летний новосибирец. Его обнаружили на дороге, которая проходит под мостом. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы, на чьих глазах все произошло.

— Мы в это время ехали по Димитровскому мосту. На наших глазах мужчина, которому на вид было 45-50 лет покончил жизнь самоубийством. Мы не сразу поняли, жив ли он, так как смотрели с моста. Мы вызвали «скорую». Это произошло примерно около 11 часов, — рассказала КП-Новосибирск очевидица Мария.

Врачи «скорой», которых вызвали очевидцы, констатировали смерть сибиряка.

Врачи констатировали смерть мужчины. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Врачи констатировали смерть мужчины. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Мужчина погиб, — рассказала КП-Новосибирск главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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