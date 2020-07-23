2020-07-23T08:04:35+03:00
Общество

В Новосибирске с Димитровского моста упал человек: об этом сообщают очевидцы

Обстоятельства произошедшего уточняется
Ульяна ДЖАНКОВА
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С Димитровского моста упал человек: на месте работают медики.С Димитровского моста упал человек: на месте работают медики.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 23 июля, в Новосибирске произошло ЧП: с Димитровского моста в районе аквапарка упал человек. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54».

— Сегодня в 5 утра примерно вез парня, на вид лет 25-30, одет был в темную куртку на голое тело, светлые спортивные штаны и дачные чуни, парень поссорился с девушкой ушел в таком виде из дома, всего скорее находился под действием веществ. Высадил его на Авиастроителей, — рассказал один из новосибирцев в паблике.

По словам очевидцев, на месте работают спасатели и медики.

— Сообщение в полицию поступило. На место выехали сотрудники. Информация проверяется, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В «скорой» подтвердили, что вызов на Димитровский мост у них был, пока судьба сибиряка неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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