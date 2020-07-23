Стала известна судьба пропавшего неделю назад студента НГТУ: его обнаружили спасатели
Стала известна судьба пропавшего 17 июля студента НГТУ 21-летнего Тимофея Сидорова. Его нашли мертвым в протоке реки Обь у поселка Красный Яр. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Тело парня обнаружили 22 июля. Заявление о его пропаже было написано в отдел полиции № 7 «Ленинский». На место, где нашли мертвого парня, выезжали полицейские и сотрудники следственного комитета. Сейчас по данному факту проводится проверка, обстоятельства гибели выясняются, — сообщили в ведомстве.
Как стало известно КП-Новосибирск, парня обнаружили спасатели в воде.
Напомним, его искали больше недели. Раньше он никогда не пропадал, всегда сообщал, если задерживается. Тимофей вышел из дома и не вернулся, на смене, на работе так же не появился.
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ИСТОЧНИК KP.RU