23 Июль 2020 2020-07-23T05:31:45+03:00

Пожарных дважды вызывали жильцы одной и той же высотки. Фото: архив «КП»

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В ночь со среды на четверг, 23 июля, новосибирские спасатели дважды выезжали тушить одну и ту же высотку на улице Энгельса. Жильцов напугал запах жженой бумаги. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Пожарные выезжали по звонкам на 112 около 0.30 и 1.40. По прибытии внешне не было признаков пожара, в ходе разведки в подъезде также не обнаружено признаков горения. При этом присутствовал запах жженой бумаги между 2 и 3 этажами, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, на этой неделе пожарные тушили возгорание на хлебозаводе «Восход». Там огонь повредил крышу и печь.

Также пожарные искали людей на складе, охваченном огнем. Происшествие произошло в Октябрьском районе города в тот же день. Для проверки на наличие людей спасатели использовали газодымозащитное оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU