«Все в дыму»: в Новосибирске пожарные ищут людей на складе, охваченном огнем

21 Июль 2020 2020-07-21T09:10:07+03:00

Для проверки на наличие людей готовится звено газодымозащитной службы МЧС по Новосибирской области

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Во вторник, 21 июля, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Крамского загорелся одноэтажный кирпичный склад. Он пристроен к четырехэтажному административному зданию. На место происшествия выехали спасатели МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о возгорании поступило на номер «112». Когда пожарные приехали, горела макулатура на пандусе возле склада, сильное задымление. Для проверки на наличие людей готовится звено газодымозащитной службы, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Со слов администрации склада внутри никого быть не должно.

По уточненным данным, в помещении склада горела бумага и деревянный инвентарь на площади 8 квадратных метров, на улице горели игрушки на площади 30 квадратных метров.

Напомним, сегодня пожарные тушили огонь на хлебозаводе «Восход». Там пожар повредил кровлю здания, печь и вентиляцию. Пострадавших среди людей нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU