Булочки подгорели: на новосибирском хлебозаводе произошел пожар

21 Июль 2020 2020-07-21T08:15:19+03:00

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Во вторник, 21 июля, в Кировском районе Новосибирска произошел крупный пожар. На улице Бетонная горел хлебозавод «Восход». Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Возгорание произошло около пяти утра. Огнем повреждены кровля здания на площади 45 квадратных метров, внутри помещения — печь, утеплитель, потолок производственного цеха и вентиляция. Общая площадь — 50 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека. Полностью огонь в шесть утра. Доставка огнетушащих средств по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров. На тушение привлекались 8 единиц техники и 26 человек личного состава, — рассказали в ведомстве.

Огнем повреждены кровля здания и печь. Фото: МЧС по Новосибирской области

Известно, что пострадавших нет. Причины пожара устанавливают.

Напомним, накануне на одном из предприятий Новосибирска, расположенных на Красном проспекте, произошла утечка газа. Выяснилось, что при проведении земляных работ буровая установка повредила газовую трубу. Новосибирцы, который живут в домах рядом с предприятием, почувствовали в воздухе специфический запах.

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ИСТОЧНИК KP.RU