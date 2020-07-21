2020-07-21T08:15:19+03:00
Происшествия

Булочки подгорели: на новосибирском хлебозаводе произошел пожар

Огонь повредил печь и крышу здания
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
На хлебозаводе произошел пожар. Фото: МЧС по Новосибирской областиНа хлебозаводе произошел пожар. Фото: МЧС по Новосибирской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 июля, в Кировском районе Новосибирска произошел крупный пожар. На улице Бетонная горел хлебозавод «Восход». Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Возгорание произошло около пяти утра. Огнем повреждены кровля здания на площади 45 квадратных метров, внутри помещения — печь, утеплитель, потолок производственного цеха и вентиляция. Общая площадь — 50 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека. Полностью огонь в шесть утра. Доставка огнетушащих средств по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров. На тушение привлекались 8 единиц техники и 26 человек личного состава, — рассказали в ведомстве.

Огнем повреждены кровля здания и печь. Фото: МЧС по Новосибирской области

Огнем повреждены кровля здания и печь. Фото: МЧС по Новосибирской области

Известно, что пострадавших нет. Причины пожара устанавливают.

Напомним, накануне на одном из предприятий Новосибирска, расположенных на Красном проспекте, произошла утечка газа. Выяснилось, что при проведении земляных работ буровая установка повредила газовую трубу. Новосибирцы, который живут в домах рядом с предприятием, почувствовали в воздухе специфический запах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дым и пахнет газом: на новосибирском заводе произошла утечка опасного вещества.

Жители близлежащих домов заметили дым и специфический запах в воздухе. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Думал, они хотят меня обокрасть»: сибиряку, ранившему двух полицейских ножом, грозит пожизненное
Пенсионерку, которая не может остановиться, пятые сутки ищут в лесу
Новосибирский контрактник погиб на глазах своей девушки и бывшей подружки
ЭПМ-НовЭЗ выпустил 1800 мальков нельмы в приток Оби
В Новосибирской области коронавирусом заболели больше ста человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре пациента: что о них известно
Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries
«Все в дыму»: в Новосибирске пожарные ищут людей на складе, охваченном огнем
«Какая красотка получилась»: зоозащитники вылечили котенка, которого спасли из однокомнатной квартиры
Булочки подгорели: на новосибирском хлебозаводе произошел пожар
«Я в порядке. Я даже не злюсь»: блогерша обвинила таксиста в попытке изнасилования
Появилось видео, как в Новосибирске пытались похитить девушку
«Росавиация» предлагает возобновить зарубежные полеты из шести городов: Новосибирск в списке
«Ростелеком» и СибГУТИ будут готовить бакалавров по коммерческой деятельности в отрасли связи
«Может, плохой арбуз кому-то продали»: в Новосибирске сгорел киоск с фруктами и овощами
Охранник торгового центра поблагодарил гвардейцев за помощь
«Смотрите, какие тетки дикие»: сибирячки накинулись на таксиста, врезавшегося в их машину
В Новосибирске всю ночь искали 9-летнюю девочку: она не вернулась с прогулки
Погода в Новосибирске на 21 июля 2020 года: пришло время достать ветровки
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Оттуда чаще вывозят, чем выходят»: заболевший новосибирец рассказал, что происходит в реанимации для больных коронавирусом
Начинаем выздоравливать: Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наименьшим количеством заболевших
Пожар в небе: новосибирцы восхитились невероятным закатом над городом
«В лесу виднелся столб дыма»: спасатели рассказали, что произошло на Восточно-Тарском месторождении
МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета на Восточно-Тарском месторождении
«Уже сбегала из дома»: в Новосибирске ищут девушку с Кузбасса в камуфляжных штанах