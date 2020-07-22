2020-07-22T15:44:27+03:00
Дом. Семья

«Фу, какая она страшная!»: под Новосибирском в квартиру сибирячки залетела летучая мышь

Ночной хищник залетел в ведро
Надежда РЫЖКИНА
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Летучая мышь залетела днем, когда ее не ожидали увидеть. Фото: Кристина СоловьеваЛетучая мышь залетела днем, когда ее не ожидали увидеть. Фото: Кристина Соловьева
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К жительнице города Обь залетела в квартиру летучая мышь. Женщину внезапное появление незваной гостьи очень испугало.

— Меня повергло в шок. У нас в городе обитают летучие мыши! — написала она в группе «Город Обь Онлайн».

Ночной зверек оказался довольно маленьким — он угодил в большое ведро. Сибирячка не сообщила, выпустила ли она его на волю. Между тем подписчики группы поразились тому, почему женщина раньше не видела летучих мышей, ведь они изредка, но прилетали в другие дома.

Рукокрылая оказалась довольно маленькой. Фото: Кристина Соловьева

Рукокрылая оказалась довольно маленькой. Фото: Кристина Соловьева

— А что вас шокировало? Они всегда тут были.

— Они раньше на чердаках жили, как голуби.

— Их особенно много под мостом возле остановки Аэрофлот.

— Фу, какие они страшненькие! — написали подписчики в комментариях.

Напомним, сибиряки не первый раз сталкиваются с дикими животными. Недавно жителей Новосибирска позабавила ежиха с кучкой ежат, которые перебегали проселочную дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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