«Фу, какая она страшная!»: под Новосибирском в квартиру сибирячки залетела летучая мышь
К жительнице города Обь залетела в квартиру летучая мышь. Женщину внезапное появление незваной гостьи очень испугало.
— Меня повергло в шок. У нас в городе обитают летучие мыши! — написала она в группе «Город Обь Онлайн».
Ночной зверек оказался довольно маленьким — он угодил в большое ведро. Сибирячка не сообщила, выпустила ли она его на волю. Между тем подписчики группы поразились тому, почему женщина раньше не видела летучих мышей, ведь они изредка, но прилетали в другие дома.
Рукокрылая оказалась довольно маленькой. Фото: Кристина Соловьева
— А что вас шокировало? Они всегда тут были.
— Они раньше на чердаках жили, как голуби.
— Их особенно много под мостом возле остановки Аэрофлот.
— Фу, какие они страшненькие! — написали подписчики в комментариях.
Напомним, сибиряки не первый раз сталкиваются с дикими животными. Недавно жителей Новосибирска позабавила ежиха с кучкой ежат, которые перебегали проселочную дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU