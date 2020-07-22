«Защищать огороды от гусениц — не обязанность государства»: губернатор прокомментировал нашествие вредителей под Новосибирском
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 22 июля прокомментировал ситуацию с нашествием гусениц в поселке Краснообск.
— Я не специалист, не эксперт, вынужден опираться на те публикации, которые основаны на высказываниях, в том числе наших агроученых. Они объясняют, что этот вредитель появляется раз в 25-30 лет, что связано с особенностями погоды в этом году. Но все-таки надо понимать, что защищать огороды от гусениц — не обязанность государства. О рисках уничтожения больших посевов я не слышал. Мы и засухи, и наводнения переживали. Уж с гусеницами, думаю, садоводы и огородники справятся, — ответил Андрей Травников.
Напомним, вредители массово поползли на частный сектор в Краснообске после того, как сельхозинституты обработали опытные поля ядохимикатами. Местные жители пытаются сами вытравить гусениц, которые уже начали превращаться в бабочек.
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ИСТОЧНИК KP.RU