«Защищать огороды от гусениц — не обязанность государства»: губернатор прокомментировал нашествие вредителей под Новосибирском

22 Июль 2020 2020-07-22T12:17:57+03:00

По его словам, садоводы и огородники должны справиться сами

Изменить размер текста: A A

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 22 июля прокомментировал ситуацию с нашествием гусениц в поселке Краснообск.

— Я не специалист, не эксперт, вынужден опираться на те публикации, которые основаны на высказываниях, в том числе наших агроученых. Они объясняют, что этот вредитель появляется раз в 25-30 лет, что связано с особенностями погоды в этом году. Но все-таки надо понимать, что защищать огороды от гусениц — не обязанность государства. О рисках уничтожения больших посевов я не слышал. Мы и засухи, и наводнения переживали. Уж с гусеницами, думаю, садоводы и огородники справятся, — ответил Андрей Травников.

Напомним, вредители массово поползли на частный сектор в Краснообске после того, как сельхозинституты обработали опытные поля ядохимикатами. Местные жители пытаются сами вытравить гусениц, которые уже начали превращаться в бабочек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, это апокалипсис, они нас сожрут!»: поселок под Новосибирском атаковали полчища гусениц

Жители пытаются вытравить их сами, но ждут помощи от администрации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU