«Мама, это апокалипсис, они нас сожрут!»: поселок под Новосибирском атаковали полчища гусениц
Жители частного сектора в поселке Краснообск столкнулись с настоящим стихийным бедствием. На их огороды поползли полчища гусениц лугового мотылька. Жительница 4-ого микрорайона Анна Довельчук рассказала, что 16 июля рядом с частными домами институты кормов, земледелия и химизации обработали свои поля ядохимикатами. В итоге гусеницы бешеным потоком поползли на дворы.
— За 20 лет такое — первый раз! У меня 5-летний ребенок в четверг открыл калитку и закричал: «Мама, это апокалипсис, они сожрут горох, яблоки, а потом нас!» Я их на своем дворе просто ногами давила. Позже соседка принесла отраву, мы разбрызгали ее, начиная от огорода — гусениц туда не пустили. Они поели только цветы и кустарники на газоне. Мы обработали, думали — все. А в пятницу их набежало в два раза больше. Они ползут очень быстро, словно черная река., — рассказала КП-Новосибирск Анна Довельчук.
Жители просят вытравить гусениц, пока они все не окуклились. Фото: предоставлено Анной Довельчук
Жители обратились в администрацию Краснообска: попросили обработать лесополосу, разделяющую поля институт и жилой сектор.
— Приезжал представитель администрации, все осмотрел, обещал обработать лесополосу. Но в итоге протянули до понедельника. А вчера институт ответил администрации: мол, лесополоса ваша, вы и обрабатывайте. Пока длились эти препирания, гусеницы стали окукливаться. Они зарываются в землю, потом вылетает бабочка, откладывает до 40 яиц, и снова ползут гусеницы. В августе ждем вторую волну, — беспокоится сибирячка.
КП-Новосибирск направил запрос в администрацию Краснообска с просьбой узнать, кто и когда должен вытравить гусениц с частного сектора.
Гусеницы во дворе.
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