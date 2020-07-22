Поиски новосибирца с именем дочки на руке завершены

Новосибирец найден живым. Фото: «Лиза Алерт»

В среду, 22 июля, стала известна судьба новосибирца, пропавшего 16 июля. Он пошел на озеро «Спартак», после этого его никто больше не видел. Утром мужчина по видеосвязи пообщался с дочкой и исчез.

Одним он сказал, что пошел отдыхать с другом, другим — с бывшей женой. После проверки информации оказалось, что все это неправда.

Мужчина объявился сам: он жив, с ним все в порядке.

— Говорит, что 4 дня сидел в ИВС. Но это неправда: полицейские каждый день проверяли. Одному Богу известно, где он был, — рассказали родные парня.

Напомним, о местонахождении парня ничего не было известно 4 дня. Особой приметой в его поисках стала татуировка: на руке большими буквами у него было выбито женское имя «Виктория». Выяснилось, что это имя дочери. Тату новосибирец сделал вскоре после ее рождения.

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