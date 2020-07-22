2020-07-22T05:28:31+03:00
Общество

Стало известно, чье имя написано на руке таинственно исчезнувшего сибиряка

Сибиряк пропал 16 июля, когда отдыхал на озере
Ульяна ДЖАНКОВА
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У пропавшего Романа Рыжкина на руке огромными буквами выбито имя дочери. Фото: «Лиза Алерт»У пропавшего Романа Рыжкина на руке огромными буквами выбито имя дочери. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирске пользователи соцсети гадают, чье имя написано на руке Романа Рыжкина, таинственно исчезнувшего на озере 16 июля.

— Из-за женщины пропал, видимо, — предположили подписчики группы «АСТ-54».

Как рассказали КП-Новосибирск, близкие парня, татуировка на руке Романа — имя дочери.

— Дочке 8 лет. Татуировка сделана в честь рождения дочери, она родилась в марте, а тату сделано немного позже. С женой Рома сейчас в разводе. Несмотря на расставание с мамой Вики, он продолжал общаться с дочерью, забирал ее на выходные. Парень очень хороший, мы все очень переживаем за него. В юности увлекался хоккеем, а как появился ребенок, в основном работал. В последнее время трудился кладовщиком в одной фирме, — рассказала близкие семьи.

Напомним, как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Роман Рыжкин пропал 16 июля. Мужчина утром поехал отдыхать на озеро «Спартак». Вечером домой не вернулся, родные стали звонить ему после полуночи. Телефон сначала был в сети, потом связь пропала. Никакой информации о несчастном случае на этом озере ни в аварийные службы, ни к нам от свидетелей, ни в полицию не поступало.

У пропавшего мужчины рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Из дома он ушел в белой футболке, темно-синих спортивных штанах, синих кроссовках и темно-синей кепке. На правой руке татуировка с надписью «Victoria».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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