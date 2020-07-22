Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

За последние сутки коронавирус обнаружили у 102 человек. Фото: архив«КП»

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 июля 2020 года: за последние сутки у 102 человек диагностировали коронавирус, а 96 пациентов выписали из больниц. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.

В регионе не осталось «чистых» районов: зараженные COVID-19 есть на всей территории области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 860 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Новосибирской области обстановка постепенно нормализуется. Всего за неделю регион улучшил показатели и попал на третье место благоприятного рейтинга, обогнав Алтайский край.

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