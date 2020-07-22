2020-07-22T09:30:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Бердске от коронавируса умер первый пациент

Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области
Александр Сударь
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В Бердске от коронавируса умер первый пациент. Фото: архив «КП»В Бердске от коронавируса умер первый пациент. Фото: архив «КП»
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В среду, 22 июля, стало известно, что в Бердске от коронавируса умер первый пациент. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

— С начала эпидемии в Бердске официально зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса, — рассказали КП-Новосибирск в региональном минздраве.

По словам представителя минздрава Марии Кормильцевой, человек умер не сейчас, проводилась необходимая экспертиза, которая подтвердила диагноз. В официальную статистику этот летальный случай вошел. Пол и возраст умершего не сообщают, так как это персональные данные. Также не сообщили где умер человек: в инфекционном госпитали или дома.

Напомним, с начала эпидемии от коронавируса умерли 179 человек. В основном это пожилые люди. За последние сутки скончались 4 человека: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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