«Сильно покусали мошки»: волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском
Во вторник, 21 июля, волонтеры и оперативные службы нашли в лесу под Новосибирском 81-летнюю Раису Кузьминичну Вязаницыну. Женщина жива, ее увезли в больницу на осмотр.
С бабушкой все в порядке. Фото: "Лиза Алерт".
— Бабушка была обнаружена в лесу, во время активного поиска. В составе поисковой группы были представители аварийно-спасательной службы и наши добровольцы. Состояние бабушки оценивается как удовлетворительное, она очень сильно покусана мошками. На данный момент сотрудники полиции ее повезли в больницу на осмотр. Все закончилось благополучно, слава богу, — сообщила КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, пенсионерка разбила в лесу шалаш, часто ходит туда пожить, по дороге собирая лекарственные травы. Но в этот раз она потерялась и почти пять дней блуждала по лесу. Только вчера она смогла дозвониться знакомому — тот привлек к поиску службы и волонтеров.
Волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском.
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