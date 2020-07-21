«Сильно покусали мошки»: волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском

21 Июль 2020 2020-07-21T15:47:43+03:00

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Во вторник, 21 июля, волонтеры и оперативные службы нашли в лесу под Новосибирском 81-летнюю Раису Кузьминичну Вязаницыну. Женщина жива, ее увезли в больницу на осмотр.

С бабушкой все в порядке. Фото: "Лиза Алерт".

— Бабушка была обнаружена в лесу, во время активного поиска. В составе поисковой группы были представители аварийно-спасательной службы и наши добровольцы. Состояние бабушки оценивается как удовлетворительное, она очень сильно покусана мошками. На данный момент сотрудники полиции ее повезли в больницу на осмотр. Все закончилось благополучно, слава богу, — сообщила КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионерка разбила в лесу шалаш, часто ходит туда пожить, по дороге собирая лекарственные травы. Но в этот раз она потерялась и почти пять дней блуждала по лесу. Только вчера она смогла дозвониться знакомому — тот привлек к поиску службы и волонтеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791791" frameborder="0"></iframe> Волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском.

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