2020-07-21T15:47:43+03:00
Общество

«Сильно покусали мошки»: волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском

Сейчас женщину увезли в больницу
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бабушку благополучно нашли. Фото: "Лиза Алерт"Бабушку благополучно нашли. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 июля, волонтеры и оперативные службы нашли в лесу под Новосибирском 81-летнюю Раису Кузьминичну Вязаницыну. Женщина жива, ее увезли в больницу на осмотр.

С бабушкой все в порядке. Фото: "Лиза Алерт".

С бабушкой все в порядке. Фото: "Лиза Алерт".

— Бабушка была обнаружена в лесу, во время активного поиска. В составе поисковой группы были представители аварийно-спасательной службы и наши добровольцы. Состояние бабушки оценивается как удовлетворительное, она очень сильно покусана мошками. На данный момент сотрудники полиции ее повезли в больницу на осмотр. Все закончилось благополучно, слава богу, — сообщила КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионерка разбила в лесу шалаш, часто ходит туда пожить, по дороге собирая лекарственные травы. Но в этот раз она потерялась и почти пять дней блуждала по лесу. Только вчера она смогла дозвониться знакомому — тот привлек к поиску службы и волонтеров.

Волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерку, которая не может остановиться, пятые сутки ищут в лесу

Раиса Кузьминична бродит среди берез в районе станции Паровозный в Тогучинском районе Новосибирской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Увели, пока все спят»: с фермы под Новосибирском воры украли 11 телят
«Сильно покусали мошки»: волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском
«Построят за 26 миллиардов рублей»: в Академгородке появится новый вирусологический центр
«Монстр, а не рыба!»: сибиряк поймал в ручье 7-килограммовую щуку
«Его смяло в кабине»: в аварии под Новосибирском погиб водитель грузовика
Андрей Травников просит Министра науки посодействовать реализации инфраструктурных проектов программы «Академгородок 2.0»
«Мама, это апокалипсис, они нас сожрут!»: поселок под Новосибирском атаковали полчища гусениц
«Тому, кто найдет — фарт по жизни»: телеведущий потерял дорогую экшн-камеру под Новосибирском
Сибирячка врезалась в кроссовер: от удара машину отбросило в кювет на 20 метров
«Думал, они хотят меня обокрасть»: сибиряку, ранившему двух полицейских ножом, грозит пожизненное
Пенсионерку, которая не может остановиться, пятые сутки ищут в лесу
Новосибирский контрактник погиб на глазах своей девушки и бывшей подружки
ЭПМ-НовЭЗ выпустил 1800 мальков нельмы в приток Оби
В Новосибирской области коронавирусом заболели больше ста человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре пациента: что о них известно