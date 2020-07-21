2020-07-21T10:24:59+03:00
Общество

Пенсионерку, которая не может остановиться, пятые сутки ищут в лесу

Раиса Кузминична бродит среди берез в районе станции Паравозный в Тогучинском районе Новосибирской области
Алена ЛЮБИМОВА
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Бабушку ищут волонтеры. Фото: «Лиза Алерт».Бабушку ищут волонтеры. Фото: «Лиза Алерт».
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81-летняя Раиса Кузьминична Вязаницына ушла в лес в Тогучинском районе Новосибирской области 17 июля. Пенсионерка часто ходит в шалаш, который разбила там, живет там, по дороге собирает лекарственные травы. Но в этот раз бабушка заплутала. Сначала пыталась выбраться из леса сама, а потом позвонила с мобильного телефона знакомому. Тот поднял по тревоге все оперативные службы и волонтеров «Лиза Алерт».

- Бабушка смогла дозвониться до знакомого только вчера — тот сразу сообщил спасателям и в полицию. Она говорила, что никак не может найти дорогу, при этом постоянно движется по лесу, не останавливается. Связь периодически теряется. У нее простой кнопочный телефон. Уговорить ее стоять на месте не получилось. Вроде как слышала сирену АСС, но пока так ее и не «поймали». Вероятно, она дезориентирована еще и после стольких дней в лесу без отдыха, - рассказала волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что на данный момент связи с Раисой Кузьминичной уже нет, возможно, что телефон все-таки разрядился. На поиски ориентирован личный состав Горновского отделения полиции. Родственники бабушки переживают, что в условиях летнего зноя у нее могло подняться давление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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