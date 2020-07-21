Андрей Травников просит Министра науки посодействовать реализации инфраструктурных проектов программы «Академгородок 2.0»

Валерий Фальков: - Ядерная физика и биология – одни из приоритетных областей науки. Фото: nso.ru

Новосибирский научный центр – крупнейший научно-образовательный и инновационный центр России, драйвером которого является комплексная программа «Академгородок 2.0». Она создана и реализуется при поддержке правительства области. Данный центр презентовал губернатор Андрей Травников в ходе визита в регион главы Министерства науки Валерия Фалькова.

- Мы предложили Президенту России Владимиру Путину проект перезапуска того успешного опыта, который был реализован в советское время и неоднократно тиражирован, в том числе, в других странах – опыта развития территории с повышенной концентрацией науки и инноваций. Во главу угла комплексной программы «Академгородок 2.0» поставлена научная, внедренческая составляющая, определены проекты научно-технологического развития и развития научной инфраструктуры, – сказал Андрей Травников.

В регионе уже приступили к разработке отдельных проектов планировки территории ННЦ. Глава региона обратился к Министру с просьбой о содействии в проведении экономической и научной экспертизы инфраструктурных проектов центра.

В ходе совещания Валерий Фальков одобрил идею, сделать ядром ННЦ Новосибирский университет, а также отметил важнейшие направления центра:

- Ядерная физика и биология – одни из приоритетных областей науки. Сочетание этих сегментов значительно усиливает Академгородок.