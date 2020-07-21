Сибирячка врезалась в кроссовер: от удара машину отбросило в кювет на 20 метров
Под Новосибирском на трассе «Сибирь» произошло серьезное ДТП. Женщина на «Mitsubishi Outlander» пошла на обгон в запрещенном месте. Сибирячка не убедилась, что на встречной полосе никого нет. Она лоб-в-лоб врезалась «Kia Sportage». От удара кроссовер отбросило в кювет на 20 метров. Об этом рассказали в областном ГИБДД.
— В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Kia Sportage», а также водитель «Mitsubishi». Их госпитализировали в ЦРБ города Болотное бригадой скорой помощи, — рассказали подробности в ведомстве.
Кроссовер от удара отбросила в кювет. Фото: ОГИБДД
В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, сегодня утром после ДТП подрались таксист и водитель «Субару». В потасовку вмешались женщины. Сначала они пытались разнять мужчин, а потом и сами пустились в кулачный бой.
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ИСТОЧНИК KP.RU