Сибирячка врезалась в кроссовер: от удара машину отбросило в кювет на 20 метров

21 Июль 2020 2020-07-21T11:32:55+03:00

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Под Новосибирском на трассе «Сибирь» произошло серьезное ДТП. Женщина на «Mitsubishi Outlander» пошла на обгон в запрещенном месте. Сибирячка не убедилась, что на встречной полосе никого нет. Она лоб-в-лоб врезалась «Kia Sportage». От удара кроссовер отбросило в кювет на 20 метров. Об этом рассказали в областном ГИБДД.

— В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Kia Sportage», а также водитель «Mitsubishi». Их госпитализировали в ЦРБ города Болотное бригадой скорой помощи, — рассказали подробности в ведомстве.

Кроссовер от удара отбросила в кювет. Фото: ОГИБДД

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, сегодня утром после ДТП подрались таксист и водитель «Субару». В потасовку вмешались женщины. Сначала они пытались разнять мужчин, а потом и сами пустились в кулачный бой.

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ИСТОЧНИК KP.RU