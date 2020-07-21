2020-07-21T04:48:45+03:00
Происшествия

«Смотрите, какие тетки дикие»: сибирячки накинулись на таксиста, врезавшегося в их машину

Инцидент на дороге сняли на видео очевидцы
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибирячки вмешались в разборки водителей. Фото: стоп-кадрСибирячки вмешались в разборки водителей. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 июля, около 8 утра в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. На проезде Энергетиков таксист врезался в багажник кроссовера «Subaru Forester». Автомобилисты решили выяснить отношения на кулаках. Их пытались остановить пассажирки «Subaru». В итоге новосибирцы, которые ехали утром на работу стали очевидцами массовой драки.

Они сняли на видео потасовку.

— Это ужас! Вон еще один таксист подъехал, водитель «Subaru» сразу ушел, когда второй таксист подъехал, — прокомментировали видео очевидцы в группе «АСТ-54».

Подписчики паблика осудили женщин, которые вмешались в разборки водителей.

— Смотрите, какие тетки дикие. Вот им прилетит, будут потом кричать: «Я же женщина».

— Зачем женщина исподтишка бьет мужчину? Некрасиво.

— Если не готов к стрессу, то не езди за рулем.

О пострадавших не сообщалось, подробности аварии выясняются.

Сибирячки набросились на таксиста после ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отчаянная баба, что творит!»: разъяренная сибирячка разбила палкой стекло автобусу.

Инцидент попал на камеру, его обсуждают в соцсетях. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Росавиация» предлагает возобновить зарубежные полеты из шести городов: Новосибирск в списке
«Ростелеком» и СибГУТИ будут готовить бакалавров по коммерческой деятельности в отрасли связи
«Может, плохой арбуз кому-то продали»: в Новосибирске сгорел киоск с фруктами и овощами
Охранник торгового центра поблагодарил гвардейцев за помощь
«Смотрите, какие тетки дикие»: сибирячки накинулись на таксиста, врезавшегося в их машину
В Новосибирске всю ночь искали 9-летнюю девочку: она не вернулась с прогулки
Погода в Новосибирске на 21 июля 2020 года: пришло время достать ветровки
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Оттуда чаще вывозят, чем выходят»: заболевший новосибирец рассказал, что происходит в реанимации для больных коронавирусом
Начинаем выздоравливать: Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наименьшим количеством заболевших
Пожар в небе: новосибирцы восхитились невероятным закатом над городом
«В лесу виднелся столб дыма»: спасатели рассказали, что произошло на Восточно-Тарском месторождении
МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета на Восточно-Тарском месторождении
«Уже сбегала из дома»: в Новосибирске ищут девушку с Кузбасса в камуфляжных штанах