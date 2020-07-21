«Смотрите, какие тетки дикие»: сибирячки накинулись на таксиста, врезавшегося в их машину
Во вторник, 21 июля, около 8 утра в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. На проезде Энергетиков таксист врезался в багажник кроссовера «Subaru Forester». Автомобилисты решили выяснить отношения на кулаках. Их пытались остановить пассажирки «Subaru». В итоге новосибирцы, которые ехали утром на работу стали очевидцами массовой драки.
Они сняли на видео потасовку.
— Это ужас! Вон еще один таксист подъехал, водитель «Subaru» сразу ушел, когда второй таксист подъехал, — прокомментировали видео очевидцы в группе «АСТ-54».
Подписчики паблика осудили женщин, которые вмешались в разборки водителей.
— Смотрите, какие тетки дикие. Вот им прилетит, будут потом кричать: «Я же женщина».
— Зачем женщина исподтишка бьет мужчину? Некрасиво.
— Если не готов к стрессу, то не езди за рулем.
О пострадавших не сообщалось, подробности аварии выясняются.
Сибирячки набросились на таксиста после ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU