«Смотрите, какие тетки дикие»: сибирячки накинулись на таксиста, врезавшегося в их машину

21 Июль 2020 2020-07-21T04:48:45+03:00

Инцидент на дороге сняли на видео очевидцы

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Во вторник, 21 июля, около 8 утра в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. На проезде Энергетиков таксист врезался в багажник кроссовера «Subaru Forester». Автомобилисты решили выяснить отношения на кулаках. Их пытались остановить пассажирки «Subaru». В итоге новосибирцы, которые ехали утром на работу стали очевидцами массовой драки.

Они сняли на видео потасовку.

— Это ужас! Вон еще один таксист подъехал, водитель «Subaru» сразу ушел, когда второй таксист подъехал, — прокомментировали видео очевидцы в группе «АСТ-54».

Подписчики паблика осудили женщин, которые вмешались в разборки водителей.

— Смотрите, какие тетки дикие. Вот им прилетит, будут потом кричать: «Я же женщина».

— Зачем женщина исподтишка бьет мужчину? Некрасиво.

— Если не готов к стрессу, то не езди за рулем.

О пострадавших не сообщалось, подробности аварии выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791615" frameborder="0"></iframe> Сибирячки набросились на таксиста после ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU