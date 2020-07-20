«Отчаянная баба, что творит!»: разъяренная сибирячка разбила палкой стекло автобусу

20 Июль 2020 2020-07-20T15:16:30+03:00

Сибирячка напала с палкой на автобус, выбив ему боковое стекло. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Инцидент попал на камеру, его обсуждают в соцсетях

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На улице Оловозаводской рядом с остановкой «Кинотеатр Обь» новосибирцы наблюдали бурную драку. На автобус «ПАЗ» с палкой набросилась женщина в фартуке и маске, разбив ему боковое зеркало. Через пару секунд в конфликт вмешался мужчина. Он хотел бросить камень в водителя «ПАЗа» камень, но промахнулся и попал в кабину проезжавшего мимо грузовика.

Драку сняли на камеру свидетельница, выложив видео в группе «АСТ-54».

— Отчаянная баба! Господи, что творят-то! А грузовик в чем виноват, бедный? Кошмар просто! — восклицает сибирячка за кадром.

Подписчики паблика предположили, что разъяренная сибирячка работает кондуктором и у нее возникла ссора с водителем другого автобуса.

— Пассажиров, видимо, не поделили.

— Такая и слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет. Мужика на грузовике жаль.

— Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. А ведь этот человек с народом работает, — написали они в комментариях.

Юрист объяснил КП-Новосибирск, чем такое поведение может грозить сибирякам.

— Наказание зависит от последствий, вплоть до уголовной ответственности, если женщина значительно повредила автобус. Плюс ей придется возмещать материальный ущерб со своего кармана. То же можно сказать и про мужчину, который камнем попал в другой автомобиль, — объяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791533" frameborder="0"></iframe> Драка возле автобуса.

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