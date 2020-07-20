«Отчаянная баба, что творит!»: разъяренная сибирячка разбила палкой стекло автобусу
На улице Оловозаводской рядом с остановкой «Кинотеатр Обь» новосибирцы наблюдали бурную драку. На автобус «ПАЗ» с палкой набросилась женщина в фартуке и маске, разбив ему боковое зеркало. Через пару секунд в конфликт вмешался мужчина. Он хотел бросить камень в водителя «ПАЗа» камень, но промахнулся и попал в кабину проезжавшего мимо грузовика.
Драку сняли на камеру свидетельница, выложив видео в группе «АСТ-54».
— Отчаянная баба! Господи, что творят-то! А грузовик в чем виноват, бедный? Кошмар просто! — восклицает сибирячка за кадром.
Подписчики паблика предположили, что разъяренная сибирячка работает кондуктором и у нее возникла ссора с водителем другого автобуса.
— Пассажиров, видимо, не поделили.
— Такая и слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет. Мужика на грузовике жаль.
— Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. А ведь этот человек с народом работает, — написали они в комментариях.
Юрист объяснил КП-Новосибирск, чем такое поведение может грозить сибирякам.
— Наказание зависит от последствий, вплоть до уголовной ответственности, если женщина значительно повредила автобус. Плюс ей придется возмещать материальный ущерб со своего кармана. То же можно сказать и про мужчину, который камнем попал в другой автомобиль, — объяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.
Драка возле автобуса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU