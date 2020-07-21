В Новосибирской области коронавирусом заболели больше ста человек
Во вторник, 21 июля, оперштаб регионального правительства сообщил, что за сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек, при этом выздоровели 96 пациентов, умерли четверо.
— По данным оперативного штаба на утро 21 июля в регионе выявлено 8 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 491 ребенок, выздоровели 6 299 пациентов, 175 летальных случаев, — сообщили в оперштабе.
В реанимации находится 81 человек, подключены к аппарату ИВЛ — 19 пациентов.
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Новосибирской области обстановка постепенно нормализуется. Всего за неделю регион улучшил показатели и попал на третье место благоприятного рейтинга, обогнав Алтайский край.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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