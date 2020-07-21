В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре пациента: что о них известно

21 Июль 2020 2020-07-21T08:56:55+03:00

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что еще четыре пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом рассказали в опрештабе регионального правительства.

— Скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19, — сообщили в оперштабе. — В реанимации находится 81 человек, самостоятельно не могу дышать и подключены к аппарату ИВЛ 19 пациентов.

За время эпидемии коронавирусом заболели 8 288человек, в том числе 491 ребенок, выздоровели 6 299 пациентов.

Арт-директор лофта «Подземка» в Новосибирске Платон Гудков заболел коронавирусом. Мужчина рассказал об этом на своей странице в «Фейсбуке». Оказалось, что болен он с 15 июня. То, что у сибиряка проявился коронавирус, он узнал случайно — не поверил диагнозу «гнойная ангина».

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ИСТОЧНИК KP.RU