«Какая красотка получилась»: зоозащитники вылечили котенка, которого спасли из однокомнатной квартиры
Новосибирские зоозащитники вылечили котенка, которого забрали из Бердска. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что активисты спасли из однкомнатной квартиры 47 кошек. Животное находились в полной антисанитарии, без света и еды.
— У Моники была герпесвирусная инфекция. Она повреждает глаза. Нам потребовалось две недели, чтобы вылечить котенка. Как нам удалось выяснить эта женщина котят кормила через раз отварными макаронами, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Палкина, зоозащитница. — Видимо, эта женщина взяла одну больную кошечки и от нее уже наша Моника заболела.
Сейчас Моника чувствует себя прекрасно. Кошечке 2,5 месяца и ей ищут новых хозяев.
В социальных сетях сибиряки не могут сдержать своего восхищения:
— Какая красотка получилась!
— Любовь и забота — великая сила.
— Принцесса, не иначе.
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