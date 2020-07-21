«Какая красотка получилась»: зоозащитники вылечили котенка, которого спасли из однокомнатной квартиры

21 Июль 2020 2020-07-21T08:16:43+03:00

Теперь малышка ищет себе новых хозяев

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Новосибирские зоозащитники вылечили котенка, которого забрали из Бердска. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что активисты спасли из однкомнатной квартиры 47 кошек. Животное находились в полной антисанитарии, без света и еды.

— У Моники была герпесвирусная инфекция. Она повреждает глаза. Нам потребовалось две недели, чтобы вылечить котенка. Как нам удалось выяснить эта женщина котят кормила через раз отварными макаронами, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Палкина, зоозащитница. — Видимо, эта женщина взяла одну больную кошечки и от нее уже наша Моника заболела.

Сейчас Моника чувствует себя прекрасно. Кошечке 2,5 месяца и ей ищут новых хозяев.

В социальных сетях сибиряки не могут сдержать своего восхищения:

— Какая красотка получилась!

— Любовь и забота — великая сила.

— Принцесса, не иначе.

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ИСТОЧНИК KP.RU