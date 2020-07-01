«Сидели без света и еды»: из однокомнатной квартиры сибирячки спасли 47 кошек

Против жительницы Бердска Татьяны ополчились и соседи, и зоозащитники: у нее в однокомнатной квартире оказалось полсотни исхудавших котов. Запах на лестничной площадке стоял такой, что у людей слезились глаза. В истории подпольного приюта разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

«ЕДЯТ КОРМ С ПОЛА И СИДЯТ БЕЗ СВЕТА»

Елена Карпова уже несколько лет занимается пристройкой кошек в добрые руки. Зимой прошлого года подруга попросила найти передержку для 11 кошек из Ордынки. Чтобы дело пошло быстрее, разместили объявление в социальных сетях.

— С подругой связалась некая Татьяна и сказала, что готова взять к себе четверых. По разговору она показалась адекватным человеком. Подруга посадила котов в переноску, взяла корм и повезла к этой женщине, — рассказала КП-Новосибирск волонтер.

Когда сибирячка зашла в квартиру и начала вытаскивать из переноски кошек, нечаянно просыпала корм. И на него вдруг налетела толпа оголодавших животных. Девушка была в шоке. Она все-таки оставила свою «посылку» и сразу же сообщила об инциденте Лене.

Животных сибирячка подбирала на улице. Фото: instagram.com

— Через пару дней мы напросились к Татьяне в гости под предлогом привезти корм для животных. Зашли в квартиру и оторопели. Там было столько кошек, что не пересчитать. Они ели прямо с пола, запах в квартире стоял невыносимый. Своих котов мы оттуда тогда забрали, — вспоминает зоозащитница. — Дома была мама Татьяны. Женщина рассказала, что Таня тащит домой кошек со всего города, ей самой это порядком надоело, но дочь ее не слышит.

Елена успела снять происходящее в квартире на видео. На кадрах видно: полы дома деревянные, в квартире полумрак, бродят кошки. И их действительно много!

— Я тогда обратилась к зоозащитникам, но никто не придумал, как можно помочь, и мы на время отпустили эту тему, — признается сибирячка.

«КОТОВ ЗАБРАЛИ»

Около месяца назад о Татьяне вновь заговорили. Другая девушка отдала ей на передержку двух котят, а потом эту женщину заметили в социальных сетях в списках «черных зоозащитников».

— Мы поехали к Татьяне, пытались попасть к ней. Вызывали полицию, участкового, но она никому не открыла . Начали стучать в окно. С нами поговорила ее мама. Уверяла, что этих котят им подарили, а один уже вообще умер, — объясняет Елена. — Несмотря на все преграды, нам удалось забрать у нее еще четверых кошек.

Животных спасли сегодня, 1 июля. Фото: instagram.com

Зоозащитники написали заявление в полицию, просили проверить, как содержатся животные, не является ли это издевательством над ними. Соседи Татьяны тоже пожаловались на свою боль: из-за этого кошачьего царства ни вздохнуть, ни выдохнуть.

— Мы решили еще раз самостоятельно попробовать спасти животных, — добавляет волонтер. — Снова вызвали полицию, постучались в дверь. Татьяна нам открыла, и мы забрали из ее квартиры 47 котов!

Животные сейчас находятся в городских приютах. Фото: instagram.com

Сейчас спасенные кошки у зоозащитников. Часть из них остались на передержке в Бердске, остальных отправили в Новосибирск. Волонтеры ищут для них добрые руки, многим предстоит осмотр у ветеринаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788152" frameborder="0"></iframe> Из однокомнатной квартиры сибирячки спасли 47 кошек. Видео предоставлено героями публикации.

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