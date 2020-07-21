2020-07-21T06:40:41+03:00
Общество

«Росавиация» предлагает возобновить зарубежные полеты из шести городов: Новосибирск в списке

Аэропорты выбраны по географическому принципу
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске возможно откроют зарубежное авиасообщение.В Новосибирске возможно откроют зарубежное авиасообщение.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В крупных городах России возможно возобновят зарубежное авиасообщение. В список попали шесть городов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, сообщает издание «Известие».

— Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько. Аэропорты выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за рубеж смогут летать жители соседних городов, — сообщает источник издания.

Дата начала международных полетов до сих пор не определена.

Напомним, зарубежное авиасообщение было прекращено в марте из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что рейсы в Таиланд и Европу из Новосибирска могут скоро открыться. Во всяком случае, аэропорт «Толмачево» направил в Росавиацию уведомление о готовности к международным маршрутам. Факт отправки уведомления КП-Новосибирск подтвердила представитель аэропорта Ирина Шавшина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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