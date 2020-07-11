Будут ли открыты рейсы в Таиланд и Европу из Новосибирска 2020: аэропорт уведомил Росавиацию о готовности к полетам
Рейсы в Таиланд и Европу из Новосибирска 2020 могут скоро открыться. Во всяком случае, аэропорт Толмачево направил в Росавиацию уведомление о готовности к международным маршрутам.
Факт отправки уведомления КП-Новосибирск подтвердила представитель аэропорта Ирина Шавшина.
«Все мероприятия, необходимые для безопасного функционирования авиатранспортного сообщения в условиях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выполняются в полном объеме в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта РФ», - говорится в уведомлении, подписанном гендиректором АО «Аэропорт Толмачево» Евгением Янкилевичем.
Сейчас новосибирский аэропорт также работает на международном уровне. Но это – не регулярные рейсы, а вывоз россиян из других государств по разовым разрешениям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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