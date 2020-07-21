В Новосибирске всю ночь искали 9-летнюю девочку: она не вернулась с прогулки

21 Июль 2020 2020-07-21T03:48:13+03:00

В Новосибирске всю ночь искали девочку, исчезнувшую с прогулки. Фото: «Лиза Алерт»

Родители пытались найти ребенка сами, но не смогли и обратились в полицию

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В микрорайоне Пашино Калининского района Новосибирска во время прогулки исчезла 9-летняя девочка. Это произошло в понедельник, 20 июля, вечером. Ребенок должен был прийти домой в 19.00 часов, но так и не появился.

— Девочка ушла гулять, должна была вернуться домой в 19 часов, но не пришла, родители искали ее своими силами, не смогли и в час ночи обратились за помощью в полицию, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт» искали девочку всю ночь. Ребенка обнаружили рано утром. Оказывается, она ушла к прабабушке и не предупредила родителей. Как сообщили в полиции, с ребенком все хорошо, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» и полицейские настоятельно рекомендуют родителям в случае пропажи ребенка сразу обращаться за помощью, а не искать своими силами.

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ИСТОЧНИК KP.RU