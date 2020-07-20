«Уже сбегала из дома»: в Новосибирске ищут девушку с Кузбасса в камуфляжных штанах

20 Июль 2020 2020-07-20T16:48:14+03:00

Родные полагают, что она могла уехать в соседнюю область

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 16-летнюю Александру Евгеньевну Роговскую. Она живет в городе Прокопьевске Кемеровской области, но родные девушки полагают, что 19 июля она могла уехать в соседний регион.

— Девочка неоднократно уходила из дома. Были случаи, когда родные находили ее в Новосибирске, поэтому ищут ее в том числе у нас. Ориентировку просили разместить инфорги из соседнего региона, — сообщила КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

У пропавшей девушки рост 168 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Из дома она ушла в бело-розовой футболке и темно-зеленых камуфляжных штанах.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU