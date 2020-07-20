«В лесу виднелся столб дыма»: спасатели рассказали, что произошло на Восточно-Тарском месторождении

20 Июль 2020 2020-07-20T18:02:02+03:00

Объясняем, было ли там крушение вертолета

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Спасатели обследовали Восточно-Тарское месторождение, где, по сообщениям очевидцев, мог рухнуть вертолет. Напомним, сообщение о возможном авиационном ЧП поступило вечером в понедельник, 20 июля. На место были направлены спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники местного нефтегазового предприятия.

Но, к счастью, никакой аварийной посадки не было:

- Спасатели на вертолете обследовали всю территорию: никакого вертолета не было обнаружено, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в Региональном координационном центре поиска и спасания.

Так что же очевидец принял за крушение вертолета?

- На этой территории – пожар: горит лес, виден столб дыма, - объясняют в Региональном координационном центре поиска и спасания.

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Сейчас ведутся поиски вертолета (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU