2020-07-20T17:36:50+03:00
Общество

МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета на Восточно-Тарском месторождении

Сейчас ведутся поиски вертолета
Надежда РЫЖКИНА
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МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета на Восточно-Тарском месторожденииМЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета на Восточно-Тарском месторожденииФото: Мария ЛЕНЦ
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В понедельник, 20 июля, от очевидцев появилась информация о том, что на Восточно-Тарском месторождении аварийно сел вертолет. Сейчас эти сведения проверяет МЧС по Новосибирской области, сообщили КП-Новосибирск.

— Информация в экстренную службу поступила от очевидцев. Они сообщили, что в этом регионе, в северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью пропало воздушное судно. В настоящий момент организованы поисковые работы региональным координационным центром поиска и спасания, подразделением Росавиации, и аварийно-спасательной службой Куйбышевского района. Сейчас информация проверяется. Пока сведений об аварийной посадке вертолета у Росавиации нет, — рассказал КП-Новосибирск замруководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

КП-Новосибирск следит за развитием событием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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