«60 рублей недостаточно»: в Новосибирске поднимут тарифы на вывоз мусора

20 Июль 2020 2020-07-20T15:54:08+03:00

Сколько придется платить за услугу, станет известно в сентябре

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В Новосибирской области к сентябрю 2020 года вырастут тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщил руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

С просьбой перепроверить тарифы компания «Экология-Новосибирск» обратилась в прокуратуру. Прокуратура направила обращение в Федеральную антимонопольную службу.

В ближайшее время департамент пересчитает тариф. Сколько в итоге сибирякам придется платить, станет известно к 1 сентября.

Напомним, сегодня жители Новосибирской области платят за вывоз отходов 59 рубля 88 копеек с человека. В 2019 году тариф был выше — 88,6 рубля. В феврале 2020 года гендиректор компании «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова предлагала поднять цены на 10%. Сколько в итоге сибирякам придется платить за вывоз мусора, станет известно к 1 сентября.

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Об этом сообщает гендиректор компании «Экология-Новосибирск» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU