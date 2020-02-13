2020-02-13T21:11:36+03:00
Общество

«59 рублей — мало»: в Новосибирске могут снова подняться цены на вывоз мусора

Об этом сообщает гендиректор компании «Экология-Новосибирск»
Алена КУЛЕШОВА
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Компания «Экология-Новосибирск» хочет поднять цены на вывоз мусора. Фото: Олег АДАМОВИЧКомпания «Экология-Новосибирск» хочет поднять цены на вывоз мусора. Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Компания «Экология-Новосибирск» хочет поднять цены на вывоз мусора. На заседании комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, которое состоялось 12 февраля, гендиректор компании Лариса Анисимова сообщила, что тариф в 59 рублей 88 копеек с человека является невыгодным для нормальной работы компании. По ее словам, в эту сумму можно было бы вернуть около 10%.

— В Новосибирской области тариф для населения значительно ниже, чем в других регионах: он составляет 59 % реальной стоимости вывоза мусора, тогда как где-то доходит до 76, даже 101 %, — цитирует председателя комитета Евгения Покровского издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Если принять во внимание слова представитя «Экологии Новосибирск», то можно предположить, что тариф должен составлять где-то 62-65 рублей. И компания будет предлагать свой план тарифному департаменту.

Стоит отметить, что с января 2019 года, после перехода на новую систему обращения с ТКО, стоимость вывоза мусора составляла 92 рубля 42 копейки с человека. С 1 июля тариф изменился и цена стала ниже — 88 рублей 62 копейки. Нынешний тариф был установлен 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«59 рублей — мало»: в Новосибирске могут снова подняться цены на вывоз мусора
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