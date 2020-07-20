Берегите кошельки: Новосибирск признали самым криминальным городом России
Новосибирск вошел в топ-5 самых криминальных городов России и Восточной Европы. Среди 30 городов он занял 4 место, сообщает портал Numbeo. Исследование провели европейские социологи.
— Индекс преступности в Новосибирске составляет 47.54%, а индекс безопасности — 52.46%, — сообщается на портале.
Первые три места рейтинга заняли украинские города Одесса, Днепр и Харьков. Таким образом, среди российских городов Новосибирск лидирует по уровню преступности. Он обогнал Екатеринбург (5 место), Москву (12 место), Санкт-Петербург (13 место), и Нижний Новгород (21 место).
Напомним, в марте агентство социологических опросов Zoom Market проводило опрос по теме супружеской верности. Новосибирцы показали себя с хорошей стороны: они меньше всего изменяли своим половинкам, в отличие от жителей других городов России.
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Эти данные — результаты социологического опроса (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU